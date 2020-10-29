Подросток хотел убить учителя из-за плохой оценки

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Старшеклассник из города Лесозаводска Приморского края публично угрожал учителю убийством за полугодовою «тройку» по английскому языку. Об этом говорится на сайте Следственного управления по региону.

Инцидент произошел еще в прошлом году. По данным СК, 11-классник расстроился из-за плохой отметки и стал угрожать находившейся в этот момент в классе учительнице.

«В оскорбительной и агрессивной форме высказал ей слова угрозы убийством, хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал», — говорится в сообщении.

Преподавательница, как отметили в СК, «очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье» и восприняла угрозу как реальную.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/10/29/shkolniki/15456-podrostok_hotel_ubit_uchitelya_iz_za_plohoy_otsenki