В Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю организовали дополнительные занятия с несовершеннолетними осужденными по изучению иностранного языка

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Преподавание несовершеннолетним осужденным французского языка стало возможным по инициативе учительского коллектива средней общеобразовательной школы Белореченской воспитательной колонии.

Помимо обязательных по школьной учебной программе уроков английского языка, несовершеннолетние осужденные с большим желанием посещают и дополнительные занятия французского. Такой интерес к изучению иностранных языков у подростков появился во многом благодаря профессионализму и педагогическому таланту заведующей школьной учебной частью Маргариты Горпинченко.

Начав изучать новый для себя язык с сентября 2020 года, уже в декабре один из учащихся 10 класса смог выступить на новогоднем мероприятии с поздравлением на французском. Подросток продекламировал стихотворение известного французского писателя, поэта и сценариста Жака Превера.

Занятия по французскому языку с воспитанниками Белореченской воспитательной колонии проводятся еженедельно во внеурочное время. Освоение французской разговорной речи и грамматики проходит в интерактивной форме с помощью разыгрывания сценок на иностранном языке, разучивания песен и чтения адаптированных произведений на языке оригинала.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю!