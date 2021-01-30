В Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю организовали дополнительные занятия с несовершеннолетними осужденными по изучению иностранного языка
Преподавание несовершеннолетним осужденным французского языка стало возможным по инициативе учительского коллектива средней общеобразовательной школы Белореченской воспитательной колонии.
Помимо обязательных по школьной учебной программе уроков английского языка, несовершеннолетние осужденные с большим желанием посещают и дополнительные занятия французского. Такой интерес к изучению иностранных языков у подростков появился во многом благодаря профессионализму и педагогическому таланту заведующей школьной учебной частью Маргариты Горпинченко.
Начав изучать новый для себя язык с сентября 2020 года, уже в декабре один из учащихся 10 класса смог выступить на новогоднем мероприятии с поздравлением на французском. Подросток продекламировал стихотворение известного французского писателя, поэта и сценариста Жака Превера.
Занятия по французскому языку с воспитанниками Белореченской воспитательной колонии проводятся еженедельно во внеурочное время. Освоение французской разговорной речи и грамматики проходит в интерактивной форме с помощью разыгрывания сценок на иностранном языке, разучивания песен и чтения адаптированных произведений на языке оригинала.
Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю!
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