НИУ «МЭИ» — в Топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников

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Исследовательский центр Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вуз в 2015—2020 годах, занятых в различных отраслях.

НИУ «МЭИ» занял в рейтинге 6 место среди технических вузов. Средние зарплаты выпускников нашего университета за год выросли на 25 000 рублей и составляют 150 000 рублей в месяц.

Согласно рейтингу Superjob, заработные платы, на которые могут претендовать выпускники технических университетов, существенно выше зарплат, предлагаемых выпускникам экономических и юридических вузов. Поэтому НИУ «МЭИ», поднявшись на 6 место среди технических университетов, занял аналогичную позицию среди всех вузов, представленных в рейтинге.

Рейтинг Superjob составлен на основе сравнения среднего уровня доходов специалистов, получивших дипломы российских вузов в период с 2015 по 2020 год. Заработные платы актуальны на 1 полугодие 2021 года.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учeных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

НИУ «МЭИ» в 2020 году прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

Источник: Управление общественных связей НИУ «МЭИ»