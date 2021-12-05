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В ходе рабочей поездки в Славянский район депутат Госдумы Иван Демченко посетил школу 21 хутора Ханьков
Ранее в период предвыборной кампании Иван Иванович обсуждал с директором школы Светланой Владимировной Подгорной материально-техническое состояние учебного заведения.
Острой проблемой было оснащение кабинета информатики современными компьютерами.
Иван Иванович принял решение передать ученикам 10 ноутбуков.
В школе обучается всего 143 учащихся. Первыми пользователями оргтехники стали ученики 9 класса.
Старшеклассники поблагодарили Ивана Ивановича и подарили на память символ мудрости - сову, сделанную своими руками.
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Категория: Новости / Образование