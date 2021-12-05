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В ходе предвыборной кампании в адрес депутата Госдумы Ивана Демченко поступили наказы из пяти районов округа

В начале региональной недели Иван Иванович рассмотрел более 500 наказов, полученных от жителей Абинского района.

Большая часть вопросов касается здравоохранения (20%), на втором месте - проблема состояния дорог (14%), на третьем месте - наказы об образовании (9%), остальные распределены по направлениям: ЖКХ, культура, благоустройство и другим.
Во взаимодействии с органами местного самоуправления ряд обращений рассмотрен оперативно.
Вопросы федерального и краевого уровня взяты депутатом в работу.
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Категория: Новости / Общество

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