В ходе предвыборной кампании в адрес депутата Госдумы Ивана Демченко поступили наказы из пяти районов округа

/Общество/

В начале региональной недели Иван Иванович рассмотрел более 500 наказов, полученных от жителей Абинского района.

Большая часть вопросов касается здравоохранения (20%), на втором месте - проблема состояния дорог (14%), на третьем месте - наказы об образовании (9%), остальные распределены по направлениям: ЖКХ, культура, благоустройство и другим.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления ряд обращений рассмотрен оперативно.

Вопросы федерального и краевого уровня взяты депутатом в работу.

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