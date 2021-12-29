Елка желаний - это правда!

/Образование/

Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках акции «Елка желаний» подарил старшекласснице из хутора Ханьков праздник.

Ноутбук для Златы Белухиной - самое главное новогоднее желание.

Злата - третий ребёнок в семье из Славянского района. Она отлично учится и занимается творчеством.

Сегодня ее мечта сбылась! Ноутбук от депутата Ивана Демченко ей передали его помощники вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam

#государственнаядума

#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон

#славянскийрайон

#единаяроссия #краснодарскийкрай

#избирательныйкруг48