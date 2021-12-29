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Елка желаний - это правда!

Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках акции «Елка желаний» подарил старшекласснице из хутора Ханьков праздник.

Ноутбук для Златы Белухиной - самое главное новогоднее желание. 
Злата - третий ребёнок в семье из Славянского района. Она отлично учится и занимается творчеством.
Сегодня ее мечта сбылась! Ноутбук от депутата Ивана Демченко ей передали его помощники вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
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Категория: Новости / Образование

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