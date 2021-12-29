/Общество/

Радость в глазах детей...

100 подарков от депутата Госдумы Ивана Демченко передано детям города Абинска.

На детской елке в городском  Доме культуры ребята окунулись в атмосферу сказки. Юные актеры образцового театра «Лучики» представили вниманию маленьких зрителей 
Новогодний интерактивный спектакль по мотивам сказки Г.Х.Андерсена "Огниво".
После спектакля ребята получили сладкие сюрпризы.
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
#единаяроссия #краснодарскийкрай 
#избирательныйкруг48
Просмотров: 157 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Елка желаний - это правда!

Депутат поздравил ветеранов

Иван Демченко: Большое спасибо нашим медикам за самоотверженный труд…

Иван Демченко: Ветеранам низкий поклон!

Город ждет перемен...