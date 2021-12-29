Радость в глазах детей...

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100 подарков от депутата Госдумы Ивана Демченко передано детям города Абинска.

На детской елке в городском Доме культуры ребята окунулись в атмосферу сказки. Юные актеры образцового театра «Лучики» представили вниманию маленьких зрителей

Новогодний интерактивный спектакль по мотивам сказки Г.Х.Андерсена "Огниво".

После спектакля ребята получили сладкие сюрпризы.

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