/Здоровье/
По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко оказана помощь лечебным учреждениям Абинского района
В муниципалитет на региональной недели передано 4 специализированные кровати общей стоимостью более 200 тысяч рублей.
Помощник депутата по Абинскому району Елена Холошина посетила больницу станицы Фёдоровской, в которую передана одна кровать.
Три кровати будут переданы медикам города Абинска.
? Материально-техническое оснащение медучреждений - важная составляющая при оказании экстренной помощи. Помогая здравоохранению, мы помогаем всем, кто нуждается в лечении, - прокомментировал Иван Демченко.
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