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По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко оказана помощь лечебным учреждениям Абинского района

В муниципалитет на региональной недели передано 4 специализированные кровати общей стоимостью более 200 тысяч рублей. 

Помощник депутата по Абинскому району Елена Холошина посетила больницу станицы Фёдоровской, в которую передана одна кровать. 
Три  кровати будут переданы медикам города Абинска. 
? Материально-техническое оснащение медучреждений - важная составляющая при оказании экстренной помощи. Помогая здравоохранению, мы помогаем всем, кто нуждается в лечении, - прокомментировал Иван Демченко.
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Категория: Новости / Здоровье

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