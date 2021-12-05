По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко оказана помощь лечебным учреждениям Абинского района

/Здоровье/

В муниципалитет на региональной недели передано 4 специализированные кровати общей стоимостью более 200 тысяч рублей.

Помощник депутата по Абинскому району Елена Холошина посетила больницу станицы Фёдоровской, в которую передана одна кровать.

Три кровати будут переданы медикам города Абинска.

? Материально-техническое оснащение медучреждений - важная составляющая при оказании экстренной помощи. Помогая здравоохранению, мы помогаем всем, кто нуждается в лечении, - прокомментировал Иван Демченко.

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