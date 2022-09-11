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Депутат Госдумы Иван Демченко: Начало учебного года - в комфортных условиях...

В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко обсудил с помощниками вопросы, поступившие в общественные приемные. В преддверии нового учебного года большинство проблем коснулось темы образования.

В местном отделении  Всероссийской партии «Единая Россия» в Крымском районе жители  внесли предложения об  организации подвоза учащихся в школы, питания детей с ограниченными возможностями здоровья, а также о благоустройстве прилегающих к учебным заведениям территорий. 

Как сообщил Иван Иванович, в Крымске завершены работы на ул. Фадеева у гимназии № 7. Это самое масштабное благоустройство  этого участка улицы: заасфальтирована дорога, построена аллея, установлены лавочки, урны, высажено 89 берез, построены дополнительные парковочные места для педагогов и родителей, которые привозят своих детей в школу.

Также перед началом ученого года заасфальтирована дворовая территория школы № 1 г. Крымска. Теперь у ребят есть благоустроенная зона, где проходят общешкольные мероприятия, в том числе поднятие флагов России и Кубани на утренних линейках.

До конца года планируется ремонт фасада школы № 6 и частичная замена ограждения. 

На все поступившие вопросы дали разъяснения помощник депутата ГосуДумы Ивана Демченко Наталья Дуброва, заместитель главы Крымского района Павел Прудников и начальник управления образования Наталья Василенко.

Проблемные вопросы взяты на личный контроль депутата до полного их решения.

#ГосДума #командаДемченко

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Категория: Новости / Образование

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