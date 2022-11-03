Депутат Госдумы Иван Демченко: начальная военная подготовка должна вестись в образовательных учреждениях обязательно!

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Как сообщил депутат Госдумы Иван Демченко в рамках поручений Президента России Правительство ведет оперативную работу и вносит соответсвующие изменения в нормативы.

Так новый образовательный модуль по основам начальной военной подготовки появится в программе предмета ОБЖ.

Ученики 10-11 классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова и ручными осколочными гранатами, а также передвижению в бою в пешем порядке. Всего на предмет ОБЖ будет отведено 34 часа в год. Такие нормы содержит проект приказа Минпросвещения.

? Сегодня с учетом реалий современного мира, настроенного агрессивно в сторону нашего государства, важно не читать теорию о тактике и стратегии, а обучать основным армейским навыкам. Так подросткам будет проще понимать уровень ответсвенности за безопасность страны, начиная со школьной скамьи, - прокомментировал Иван Иванович.

Изменения в программе ОБЖ ждут и школьников 5-7 и 8-9 классов. Здесь также основы безопасности жизнедеятельности будут преподавать по 34 часа в год.