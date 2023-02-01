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Теперь поступить в вуз онлайн будет легче

Это стало возможным благодаря интеграции сервисов «Поступление в вуз онлайн». На платформе выпускники школ смогут отслеживать работу конкурсной комиссии и принимать соответствующие решения, не покидая своего дома.

 

- Такая возможность важна для выпускников, которые пробуют себя одновременно  в разные институты и на несколько специальностей. Например, у наших кубанских ребят вероятность пройти отбор в ведущие ВУЗы страны повышается и нет необходимости выезжать за пределы родной территории, - рассказал депутат Госдумы Иван Демченко.

К сервису дополнительно подключены новые системы, в том числе: цифровая платформа «Физическая культура и спорт», государственный информресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, информационная система в сфере развития добровольчества. Благодаря ним подгружается информация о заслугах абитуриента.

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Категория: Новости / Образование

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