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Депутат Госдумы Иван Демченко: строительство школ на Кубани идет интенсивно…

В Абинском районе на территории четвёртой школы города идёт строительство нового учебного блока.

 

Наличие нового корпуса позволит заниматься учащимся в одну смену и ввести дополнительные классы для общего развития детей.

Объект рассчитан на 400 учащихся и будет включать в себя учебные классы, профильные кабинеты, здесь появится актовый зал, столовая, спортивный зал для занятий физкультурой, раздевалки и туалет. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в этом году.

В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко акцентировал внимание глав на важности участия в программах, позволяющих строить новые образовательные учреждения и заранее заботиться о привлечении кадров в районы. 

- Поручение Владимира Путина о переводе всех российских школ в одну смену обучения к 1 января 2025 года должно быть на Кубани реализовано полностью, - акцентирует депутат Госдумы Иван Демченко.

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Категория: Новости / Образование

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