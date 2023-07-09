В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко обсудил этапы строительства образовательных учреждений в Крымском районе.

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В этом году главной стройкой Крымского района стало строительство школы № 55 в станице Варениковской. Это будет уже третья школа, возведенная в районе с 2017 года.

– Торжественное открытие планируется 1 сентября 2024 года, но мы берем на себя повышенные обязательства и планируем завершить строительные работы уже в конце этого года, – рассказал глава Крымского района Сергей Лесь.

Новая школа – это современное двухэтажное здание, рассчитанное на 400 мест. Кроме учебных классов здесь появится спортивный и актовый залы, столовая, информационно-библиотечный центр, медицинский и административный блоки. Для занятий спортом в теплое время года будет оборудован спортивный комплекс с площадками для игровых видов спорта и занятий легкой атлетикой.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность выполнения задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, и акцентировал внимание на привлечение молодых специалистов в село и обеспечение их жильем.