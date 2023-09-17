Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал о новых шагах в развитии системы образования в Краснодарском Крае

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Согласно поручению Губернатора Кубани, Вениамина Ивановича Кондратьева, проводится капитальный ремонт в школе №9 Крымского района. Это только малая часть масштабной работы по улучшению образования в регионе.

Одним из ключевых моментов этой инициативы стала ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях. Об этом часто говорят жители на встречах с депутатом.

В рамках этой программы под личным контролем главы Крымского района Сергея Лесь полностью ремонтируется ранее неиспользуемое здание, расположенное во дворе школы №9. Это помещение будет предназначено для кабинетов обучения безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), домоводства и двух мастерских. Кроме того, в школе будет оборудован зал для занятий самбо.

Проведение ремонтных работ осуществляется с соблюдением всех стандартов безопасности и не мешает учебному процессу. Планируется завершить этот проект к октябрю текущего года.

Иван Демченко подчеркивает, что это лишь один из этапов на пути к совершенствованию образовательной системы в Краснодарском крае. Эти изменения создадут комфортные условия для получения качественного образования молодежью региона, и депутат выражает благодарность за поддержку и доверие со стороны общества.