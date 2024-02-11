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Детский сад Славянска-на-Кубани открылся после капитального ремонта

После капитального ремонта по запущенной для реализации поручений президента Владимира Путина федеральной программе "Развитие образования" в Славянске-на-Кубани открывается детский сад № 1. Уже в ближайшие дни он примет 40 своих воспитанников.

Об этом в телеграм-канале сообщил представляющий Краснодарский край в Государственной Думе депутат Иван Демченко.

Капитальный ремонт проведен в старом корпусе детского сада – здесь заменены кровля, усилены системы канализации и водоснабжения, усилены стены. Проведена внутренняя отделка помещений, облицовка здания, благоустроена прилегающая территория. Помимо финансирования федеральной программы для выполнения работ привлечены муниципальные и краевые средства. 

"Уже в ближайшее время ставший современным и комфортным детский сад примет 40 своих маленьких воспитанников. Их ждут игры, развивающие занятия, общение и дружба со сверстниками. То беззаботное счастливое детство, для защиты и реализации которого ежедневно органами исполнительной и законодательной власти проводится колоссальная работа", - отметил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

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Категория: Новости / Образование

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