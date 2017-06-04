Васильева: Любой рубль, вложенный в образование должен иметь отдачу

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«Любой идеал никогда не будет соответствовать реалиям, в частности, это относится и к образованию, но нужна «золотая середина», - заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Любой идеал, который мы с вами представим, никогда не будет соответствовать реалиям. Но сейчас поговорим о том, чего бы мы хотели, потому что достичь идеала невозможно, нужна хотя бы "золотая середина". Сейчас нужно понять разницу между вложениями и инвестициями. Как инвестировать в образование – основной вопрос. С чего мы начали? За последние пять лет только Федеральное министерство образования и науки вложило в региональное образование, я говорю о дошкольном, школьном, средне-профессиональном – 415 млрд рублей… Консолидированный бюджет в образование достигает почти 3 трлн рублей. Можно потратить эти деньги и к чему это приведет? К какому результату?", – сказала Ольга Васильева.

Она отметила, что в области образования сегодня существуют определенные проблемы, которые требуют решения.

"Важнейшая проблема – разбалансированность. Согласно закону об образовании, стратегическое развитие образования, стратегия, куда пойдет образование в России – все это министерство образования закладывает. Дальше следующая статья закона гласит о том, что полномочия переводим в регионы. И другая статья говорит о том, что полномочия переводим в муниципалитеты, школы, что учредителями наших образовательных учреждений становятся муниципалы. Соответственно, что мы видим – мы видим размывание денег, мы не можем видеть и контролировать, куда идут финансы, и даже региональные органы власти не могут, заниматься тем, какое качество дали те вложенные деньги, потому что происходит распыление. Возникает сразу вопрос, что при том вливание, которое есть, есть тромбы. Это управленческая история, то есть школы не подчиняются никому", – рассказала Ольга Васильева.

При этом она отметила, что вопрос об увеличении зарплат учителям в регионах всегда стоит на повестке дня, но повлиять на ситуацию сложно.

«Если бы допустим, глава региона знал количество школ, и знал что эта надбавка идет за конкретные вещи – он этого не знает и не может согласно закону. Вся эта надбавка непрозрачна, и не совсем ясна, как и за что. И в идеале, это та самая единая учительская базовая ставка для страны, и дальше уже надбавки, которые каждый педагог заслуживает за свою деятельность».

Кроме того министр отметила, почему важно грамотно финансировать образование.

«Любой рубль, вообще вложенный в образование должен иметь отдачу. Потому что это мы растим человека, который будет через несколько лет жить в этой стране. Я могу показаться назойливой, но я считаю, что мы должны растить человека, гражданина, которому не безразлично как живут рядом люди»- сказала Ольга Васильева.

Кроме того, по ее словам, необходимо разработать единый фактор оценки деятельности школ.

"Следующий фактор – непрозрачность фактора оценки. А у нас должен быть единый фактор оценки знаний. И представители бизнеса об этом тоже говорили, и в таком наступательном характере, что многие вкладываются в развитие той или иной школы, или строят школы, считая, что экспертная оценка рейтинга не всегда объективна. Вот для того, чтобы понять, что ты получил на выходе, должен быть четкий стандарт, что ты хочешь и как оцениваешь. То есть оценка деятельности каждой школы – это должно быть четко прописано. Следующий момент, школа пишет до 50 отчетов. Куда? Кому? Неизвестно. И главное, зачем мы пишем и зачем отчитываемся? Отсюда вытекает – единое качество оценки знания должно быть. Отсюда вытекает вопрос подготовки, переподготовки наших кадров. На любом участке нашей необъятной родины должны быть подготовленные люди, которые качественно работают, качественно преподают, качественно учат… Это моменты которые нужно решать", – отметила министр.

Ольга Васильева также поделилась впечатлениями от посещения IT-лицея в Казани.

"Я недавно посетила в Казане "айтишный" лицей, который готовит юные дарования… Я поразилась, что там вздохнуть есть время только на ночь. Потому что остальное занято постоянной творческой деятельностью. То есть там 15 языков, и ты можешь из них выбрать дополнительные, там и театр, и спортивные занятия. 288 человек – они собирают их как региональных олимпиадников. Из них 100 – обязательно сельские регионы, остальные – Казань и другие регионы. И опыт во многом тот, который у нас когда-то был", – рассказала Ольга Васильева.

Источник: Sputnik