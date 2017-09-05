Президентская библиотека расскажет о начале блокады пассажирам автобусов

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С 5 по 15 сентября впервые в салонах 250 автобусов, обслуживающих городские и областные маршруты «Пассажиравтотранса», будут транслироваться фрагменты фильма-хроники Президентской библиотеки «Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда».

К 76-й годовщине начала блокады Ленинграда, которая отмечается 8 сентября2017 года, Президентская библиотека представила часть своих электронных документальных свидетельств о блокаде Ленинграда на экранах навигационной системы, установленной в автобусах «Пассажиравтотранса» – Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия в сфере пассажирских автобусных перевозок.

В кинохронике отражено трагическое нарастание событий: очереди за хлебом, люди, берущие из проруби воду, мрачная щель бомбоубежища среди развалин дома… В ленте показаны реалии жестокой зимы 1942–1943 годов: замёрзшая на приколе «Аврора», разрушенная крыша завода, «Дорога жизни», эта единственная ниточка, по которой в окружённый город доставлялось продовольствие и оружие. В кадре – петляющие по льду Ладожского озера в расчёте увернуться от снарядов грузовики, обстрел колонны на льду… И вот наконец начало прорыва блокады: стреляют пушки, в атаку бегут автоматчики в белых маскхалатах, военный смотрит в бинокль; документальной камерой зафиксирована встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов, бойцы целуются и обнимаются, водружают прошедшее с ними в боях знамя. Текст за кадром: «Более полутора лет находился Ленинград в кольце блокады. Сильный и коварный враг замыслил чудовищное злодеяние: задушить голодом, стереть с лица земли Невскую твердыню. Но ничто не смогло сломить мужество и решимость советских людей. Бойцом был каждый».

Вопреки перевесу сил и зашкаливающей уверенности прогнозов аналитиков Вермахта, на первом этапе битвы за Ленинград могучая немецкая военная машина была остановлена. Впереди были 900 дней блокады.

Президентская библиотека уделяет большое внимание историческому значению победы СССР над фашизмом. В её фонде представленырассекреченные официальные документы, воспоминания, дневники, материалы из личных архивов, периодические издания, кинохроника, фотохроника, карточки, листовки, памятки и другое, объединённые в коллекцию «Память о Великой Победе»,в которой значительное место занимает «блокадная» подборка документов.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки