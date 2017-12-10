Президентская библиотека привлечёт волонтёров и оцифрует документы о добровольческом движении

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2018 год указом Президента России объявлен Годом добровольца (волонтёра). Соответствующий документ глава государства подписал 6 декабря 2017 года.

Президентская библиотека реализует конкретный план действий по привлечению волонтёров к своей деятельности. Издан приказ генерального директора Александра Вершинина о прохождении практики в учреждении, который предусматривает широкие возможности для включения студентов вузов в жизнь и развитие национальной электронной библиотеки. Практиканты будут привлечены к формированию новых идей и подходов к развитию информационной, экскурсионной, выставочной работы. В перспективе возможно участие профильных вузов в описании ресурсов в удалённом режиме. К этой деятельности – как на добровольческих началах, для обретения опыта и профессиональной адаптации, так и на основе договоров – планируется привлекать людей с ограниченными возможностями.

Продолжится оцифровка, описание и включение в фонды книг, рассказывающих про историю добровольчества, бескорыстной помощи нуждающимся. Ещё при Ярославе Мудром для талантливых детей из бедных семей существовали сиротские училища, которые содержались за счёт милостыни, собиравшейся с соседних деревень. Добровольчеством занимались и государственные деятели, и простые люди. Благодаря их усилиям строились школы, больницы, храмы… Неизвестные факты об истории государственной, общественной и частной благотворительности во второй половине ХIХ столетия можно узнать, к примеру, из двухтомного издания «Благотворительная Россия» 1901 года, цифровая копия которого доступна на портале Президентской библиотеки. Менялся век, и более широким становилось понятие добровольчества. Книга «Доброволец» издания 1929 года, хранящаяся в фонде Президентской библиотеки, представляет собой воспоминания рядового участника мировой войны, прошедшего путь от добровольца царской армии до добровольца-красноармейца.

Очерки, документальные свидетельства и изобразительные материалы, создающие образ добровольца, сражавшегося в годы гражданской войны, Великой Отечественной, помогавшего Родине в тылу, восстанавливавшего разрушенное народное хозяйство, возводившего Днепрогэс, покорявшего целину, а также информация о современных тенденциях и достижениях волонтёрского движения – всё это нашло отражение в документах, цифровые копии которых находятся в фонде Президентской библиотеки.

Президентская библиотека – это богатейшее информационное хранилище, доступное для каждого человека из любой точки мира. Фонд Президентской библиотеки на сегодняшний день насчитывает почти 600 тысяч единиц хранения, а к 2020 году его объём достигнет 1 миллиона. Ежегодно учреждение проводит более 120 мероприятий, 20 выставок, 150 мультимедийных уроков для школьников и учащихся колледжей. Олимпиада «Россия в электронном мире» объединяет старшеклассников всех 85 субъектов Федерации.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки