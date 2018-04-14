Профилактика подростковой преступности

В течении нескольких дней сотрудниками Сочинского ЛУ МВД России на транспорте целях организации правового консультирования и информирования школьников в образовательных учреждениях, проводилась профилактическая работа.

За время проведения акции полицейские побывали в восьми школах города Сочи. В учебных заведениях, находящихся на территории обслуживания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте среди учащихся старших классов проводились лекции, конкурсы, викторины, интерактивные игры, с показанием видеофильмов. Сотрудники полиции разъясняли ученикам основы административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений на транспорте, правила безопасного поведения на объектах транспорта, а также предупреждение транспортного травматизма несовершеннолетних.

В целях надлежащего обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения подростковой преступности на территории обслуживания проводились рейдовые мероприятия по выявлению несовершеннолетних беспризорно и безнадзорно находящихся на объектах железнодорожного транспорта. Были обследованы вокзалы, станции и платформы железнодорожных перегонов с целью исключения пребывания безнадзорных и беспризорных подростков.