Туапсинские полицейские и общественники рассказали студентам о мерах антитеррористической безопасности

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Для студентов Финансово-юридического колледжа города Туапсе представители Общественного совета при Отделе МВД России по Туапсинскому району совместно с полицейскими-кинологами и специалистами Городского молодежного центра провели профилактическое мероприятие по антитеррористической безопасности.

В своем выступлении инспектор-кинолог рассказал студентам о специфике службы, отличительных особенностях различных пород собак при обучении поиску наркотических или взрывчатых веществ, а также проинформировал об основных правилах антитеррористической безопасности. В завершении выступления полицейский сообщил контактные телефоны дежурной части Отдела МВД России по Туапсинскому району и призвал всех собравшихся незамедлительно сообщать в случае обнаружения подозрительных предметов или устройств в полицию.

Полицейские кинологи продемонстрировали общий курс дрессировки своих питомцев, включающих элементы послушания и поиска наркотических средств на небольшом расстоянии.

Далее мероприятие продолжил психолог «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», который рассказал студенческой молодежи об основных правилах поведения в местах массового пребывания граждан.

В завершении мероприятия специалисты Городского молодежного центра раздали ребятам памятки с рекомендациями по безопасному поведению в толпе.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю