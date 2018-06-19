Выпускники собираются на бал

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40 геленджикских одиннадцатиклассников примут участие в главном выпускном вечере края - Губернаторском бале.

Путевку на грандиозный выпускной бал получили школьники, проявившие себя за годы обучения: медалисты, победители спортивных соревнований, научных конференций в стране и за рубежом, лауреаты творческих конкурсов и фестивалей, юные изобретатели, волонтеры.

24 июня на площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края юноши и девушки со всей Кубани исполнят несколько зажигательных танцев: вальс, ча-ча-ча, хастл, танго, блюз и попури.

Для того чтобы это грандиозное событие прошло без заминок, выпускники тщательно к нему готовятся. С начала учебного года в школах Геленджика проходили занятия по хореографии, затем выпускники репетировали танцы отдельными группами в Краснодаре, с начала июня на площади перед Законодательным Собранием края прошло несколько сводных репетиций.

Впереди у будущих артистов, спортсменов, педагогов и инженеров генеральная репетиция бала и само мероприятие, на которое девушки уже готовят белоснежные бальные платья, а парни – черные строгие костюмы.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик