/Образование/

Выпускники собираются на бал

40 геленджикских одиннадцатиклассников примут участие в главном выпускном вечере края  - Губернаторском бале.

Путевку на грандиозный выпускной бал получили школьники, проявившие себя за годы обучения: медалисты, победители спортивных соревнований, научных конференций в стране и за рубежом, лауреаты творческих конкурсов и фестивалей, юные изобретатели, волонтеры.        

24 июня на площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края юноши и девушки со всей Кубани исполнят несколько зажигательных танцев: вальс, ча-ча-ча, хастл, танго, блюз и попури.

Для того чтобы это грандиозное событие прошло без заминок, выпускники тщательно к нему готовятся. С начала учебного года в школах Геленджика проходили занятия по хореографии, затем выпускники репетировали танцы отдельными группами в Краснодаре, с начала июня на площади перед Законодательным Собранием края прошло несколько сводных  репетиций.

Впереди у будущих артистов, спортсменов, педагогов и инженеров генеральная репетиция бала и само мероприятие, на которое девушки уже готовят белоснежные бальные платья, а парни – черные строгие костюмы.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Просмотров: 208 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Новороссийске досрочные выборы депутатов

Россия вошла в тройку стран Европы по уровню доступности газа для населения

Эксперт о пенсионной реформе: «Это вынужденное решение, но вынужденность была видна и раньше»

Юрий Поляков: «На месте здания на улице Парковой, 66 не будет очередной многоэтажки»

Эксперт: Программное обеспечение в данном случае является более объективным