Стартовал благотворительный проект по ресоциализации осужденных женщин, дети которых живут в доме ребенка учреждения

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Презентация благотворительного проекта состоялась в клубе , куда пригласили отбывающих наказание в исправительном учреждении осужденных женщин, имеющих детей. О том, как будет реализовываться проект, рассказали заместитель начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Валерий Шандановин, основной исполнитель проекта - руководитель краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Здоровое поколение» Наталья Стрельцова, представители региональной ОНК, аппаратов уполномоченных по правам человека и правам ребенка в Краснодарском крае.

Проводить мероприятия в рамках стартовавшего благотворительного проекта планируется в течении полутора лет. Главная цель – оказать всестороннюю поддержку наиболее уязвимой социальной группе осужденных – матерям с детьми. В первую очередь в проект будут вовлечены положительно характеризующиеся осужденные, чьи дети в настоящее время находятся в доме ребенка ИК-3. С матерями начнут заниматься по специально разработанной учебной программе педагоги, преподаватели экономики, психологи, социальные и медицинские работники. Участницы проекта получат комплекс знаний и навыков, необходимых для правильной организации процесса воспитания собственного ребенка и последующей адаптации к жизни вместе с ним на воле. В частности, осужденных матерей обучат грамотному ведению семейного бюджета, основам организации собственного бизнеса, работе на компьютере и оказанию первой медицинской помощи, а также помогут с выбором с наиболее подходящей профессии. Кроме того, приглашенные юристы проведут консультации по вопросам защиты гарантированных государством прав матери и ребенка.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК