«Не узнать»: социальные сети заполнили «состарившиеся» люди

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Фотографии с фильтром, который «состаривает» людей, начали набирать популярность в Instagram и Facebook. Это вернуло российское приложение FaceApp на первые места в магазинах App Store и Google Play спустя два года после запуска. Отметим, 9 июля приложение занимало 475-е место в общем рейтинге приложений в России, а к 17 июля попало в топ-10 в двадцати странах. В России новую волну популярности приложения запустили звезды.

Страх старения на подсознательном уровне актуален для всех людей, рассказала в интервью радио Sputnik психолог, коуч Ольга Драгая.

«Страх потери внешней привлекательности входит в комплекс страхов старения, он очень актуален для всех людей. Эти приложения показывают человеку, как он благообразно стареет. Там все очень приятно. Человек смотрит на себя в старости, успокаивается, что не все так плохо, что жить можно, передает свои радостные ощущения другим. Другие повторяют свои действия, и так по цепочке. Когда проверяют звезд – это другая потребность. Это поднятие собственной самооценки за счет других. Это уже момент зависти», – сказала Ольга Драгая.

Психолог отметила, что приложение для изменения внешности популярны из-за простого любопытства людей. Однако долго такие вещи в трендах не задерживаются.

«Если это здоровые рефлексы, это просто любопытство и по приколу – посмотреть на себя с рыжими волосами или в другом облике. Есть люди, которые делают это намеренно по некоторым отклонениям от психической нормы. Такие вещи долго не держатся. Нужен будет какой-нибудь новый тренд. Все это испробуют и забудут», – считает Ольга Драгая.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru