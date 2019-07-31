Как устроить себе антистрессовую разгрузку

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Напряжённый рабочий день неизбежно связан со стрессом: непрерывные телефонные звонки, срочные задачи, документы, которые требуют изучения, проблемные или скандальные клиенты, требовательное руководство, тяжёлый график работы…

Стресс часто называют «чумой XXI века». По статистике, стрессу подвержены треть всех работающих людей. А в профессиях, которые связаны с помощью людям, к которым относятся врачи и фармацевты, процент сотрудников, страдающих от стресса и его последствий, намного выше.

О том, как можно расслабиться и снять напряжение непосредственно во время работы, рассказывает арт-терапевт, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Ассоциации педагогов?художников и творческих работников Светлана Захарова.

Быстро и просто

После рабочего дня эффективно снять стресс помогут занятия спортом или йогой, прогулка в парке, приятная музыка или просто тёплая ванна с добавлением эфирных масел, но во время рабочего дня такие способы недоступны. Быстро снять напряжение, отвлечься от проблем и немного успокоиться помогут специальные имиджи – фотографии с определёнными изображениями.

На такие картинки-антистресс, которые помогают расслабиться и снять напряжение, достаточно посмотреть в течение одной минуты, и вы сразу почувствуете облегчение. Поставьте такую фотографию на рабочем месте или установите такое изображение в качестве обоев на мониторе компьютера и в течение рабочего дня выделяйте периодически по минуте, чтобы на неё просмотреть. Уровень стресса и напряжения станет меньше.

Для расслабления и снятия стресса могут служить разные изображения, но успокаивающие картинки должны соответствовать определённым требованиям. В атмосферу спокойствия погружают статичные фотографии: горизонтальные и вертикальные линии, неподвижные объекты, прямой горизонт, высокая чёткость изображения. Именно такие изображения способствуют снятию стресса. Доминировать на картинке должны успокаивающие холодные тона. Прежде всего это синий цвет, а также спокойные оттенки зелёного и серого. Однако самое главное заключается в том, что именно изображено на фотографии.

Расслабляющие сюжеты

Самыми эффективными для расслабления психологи считают следующие сюжеты.

Зелёные насаждения: лес, парк, заросли джунглей или зелёное поле

Такие изображения особенно актуальны для городских жителей. Многочисленные психологические исследования доказали, что не только выезд на природу, но даже фотообои или фотографии с изображением зелёных насаждений действуют успокаивающе. В 2012 году в одном нидерландском госпитале проводился эксперимент, для которого на стены больничных палат были наклеены фотообои с изображением густого зелёного леса. Результаты эксперимента показали, что в таких зелёных палатах пациенты испытывали меньше стресса, были более спокойными и выздоравливали быстрее.

Спокойное море

Известно, что спокойный шум морского прибоя – отличное успокаивающее средство от стресса и бессонницы. При этом успокаивающее и расслабляющее действие оказывают не только звуки моря, но и его вид. Особенно полезно смотреть на спокойное море, потому что созерцание бескрайних морских просторов создаёт чувство безопасности, снимает напряжение и стресс. Исследования американских учёных Калифорнийского университета в Сан-Франциско доказали, что изображение морской глади оказывает на организм такое же успокаивающее действие, как и отдых с закрытыми глазами.

Все оттенки синего

Синий цвет во всех его проявлениях и оттенках снимает стресс и оказывает успокаивающее и расслабляющее действие. Исследования показали, что синий цвет вызывает у людей позитивную психологическую реакцию и также умиротворённость, спокойствие и комфорт. Полюбовавшись в течение одной минуты на картинку в синих тонах, вы почувствуете, что напряжение снизилось, и сможете спокойно вернуться к своим рабочим задачам.

Фракталы

Фрактал – это предмет или рисунок, каждый фрагмент которого повторяется при уменьшении масштаба. Фракталы бывают природные и созданные человеком. Природные фракталы – это листья деревьев, орехи, цветы, раковины моллюсков и т.?п. Кочан брокколи или цветной капусты – типичный фрактал, потому что каждый кусочек соцветия похож на кочан в миниатюре.

Искусственные фракталы – это фрактальные конструкции или изображения, созданные человеком. По сути, это наборы повторяющихся фрагментов рисунка, которые используются, например, в росписях храмов и мечетей, а также в мандалах –

сакральных символах, которые буддисты применяют для медитации. Большинство искусственных фракталов созданы так, что они в точности повторяют природные. Примеры архитектурных фракталов – Покровский собор в Москве (храм Василия Блаженного), здание Исторического музея на Красной площади, Эйфелева башня. Архитектура и роспись на основе фрактальной геометрии воздействуют на людей подобно гипнозу, и в этом заключается успокаивающий и расслабляющий эффект таких изображений.

Для снятия стресса во время рабочего дня можно периодически смотреть на любое из таких изображений (зелёный лес, спокойное море, картинка в синих тонах или какой-либо фрактал) в течение минуты. Найти необходимые фотографии можно в Интернете, а для повышения эффективности антистрессового воздействия рекомендуется их периодически менять. В Интернете можно также найти изображения фракталов, созданных компьютером,?– их можно установить на экране монитора в качестве обоев.

Источник: https://subscribe.ru/digest/style/liter/n115889590.html