Депутат Госдумы Владимир Синяговский отметил работу местных властей

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В адрес депутата Госдумы Владимира Синяговского поступали обращения о капитальном ремонте улицы Айвазовского в Геленджике. Ситуация достаточно острая и длительное время решения ей не было. Вопрос депутат взял на контроль.

Активную позицию в решении указанного вопроса заняло руководство города. На сегодняшний день ведутся масштабные работы, которые планируется закончить в текущем году.

«Хорошо, когда администрация и депутатский корпус двигаются в одном направлении, в правильном. От такого движения выигрывают жители», - отметил Владимир Синяговский.