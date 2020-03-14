Вырастут ли ипотечные ставки из-за ослабления рубля

/Общество/

В России существует риск повышения ставок по ипотеке в пределах одного процентного пункта. Это определится в ближайшие пару недель и будет зависеть от ситуации на финансовом рынке, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления банковских рейтингов Кредитного рейтингового агентства "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) Михаил Доронкин.

Он объяснил, что в долгосрочных кредитах банки должны закладывать тот факт, что стоимость привлечения в будущем станет дороже.

Ранее о возможном повышении ипотечных ставок из-за падения курса рубля предупредил генеральный директор компании "Дом.рф" Виталий Мутко, сообщили СМИ.

"С учетом девальвации российской валюты возросли риски ускорения инфляции и вероятность того, что на ближайшем заседании Банк России может приостановить тренд по снижению ключевой ставки и возможно даже повысит ее. Но даже если ставка останется неизменной, это не означает, что останутся неизменными ставки по кредитам. Банки будут ориентироваться на стоимость своего фондирования, в она, скорее всего, будет расти. Однако масштаб повышения ставок будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на финансовых рынках в ближайшие пару недель", – считает Михаил Доронкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/