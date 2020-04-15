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Оценили решение Путина поддержать бизнес рублем

Решение Владимира Путина выдать малому и среднему бизнесу деньги на выплату зарплат - это первое существенное решение о реальной поддержке предприятий.

Так новую антикризисную меру оценил в интервью радио Sputnik председатель  комитета по экономике и науке общероссийской общественной организации "ОПОРА России" Алексей Каневский. Владимир Путин поручил подготовить механизм выдачи бюджетных денег предприятиям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. По словам президента России, речь пойдет о сумме в 12 130 рублей на каждого сотрудника пострадавшей фирмы. Для получения этих денег достаточно будет оформить заявку и доказать, что вы пострадали из-за ситуации с COVID-19. 

Алексей Каневский в интервью  радио Sputnik назвал это заявление - первым существенным решением о помощи бизнесу, но усомнился, что его смогут получить все нуждающиеся. 

"Я считаю, что впервые произошло существенное обращение президента, которое говорит о том, что государство, наконец, решило поддерживать бизнес реальными деньгами, а не отсрочками, не переносами. Это огромный плюс. Второй момент уже негативный: опять говорится о поддержке только, так называемых пострадавших от кризиса отраслях и предприятиях. Это - ненормально, поскольку пострадали от кризиса все 100% предприятий", - уверен общественник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Общество

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