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Куда выбрасывать маски?

Использованные гражданами маски, применяемые в целях защиты от заражения Covid-19, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Их (маски) надо утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность непосредственно, когда снимаются, но после какого-то времени - практически нет", - заявила Вуйнович. Глава российского представительства ВОЗ отметила, что в настоящий момент нет исследований о степени опасности использованных в защитных целях перчаток, потому что "масштабно никто не использовал перчатки, в главном использовались маски".

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Категория: Новости / Общество

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