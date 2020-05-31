Звонок в MIXIT может спасти чью-то жизнь...

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MIXIT и центр НАСИЛИЮ.НЕТ объединяются, чтобы помочь жертвам домашнего насилия.

Долгосрочной стратегией российского бренда MIXIT являются социально-направленные проекты, связанные с различной помощью тем, кому она нужна.

Елена Назарова, основательница MIXIT: «Мы не могли остаться в стороне, когда так часто начала подниматься тема домашнего насилия, случаи которого, к большому сожалению, участились во время введенного карантина. Мы считаем своим долгом и миссией внести вклад в эту острую общественную проблему, зная, какими уязвимыми бывают женщины и дети, как негативно сказывается домашнее насилие на развитии общества».

Во многих странах существует практика оповещения о домашнем насилии в семье. Подавляющее большинство жертв не имеет возможности заявить об этом напрямую в полицию или рассказать о своей ситуации соответствующим организациям.

С 1 июня 2020 года, в Международный день защиты детей, горячая линия call-center MIXIT совместно с центром НАСИЛИЮ.НЕТ начинает работать на прием звонков о домашнем насилии по специально разработанной схеме. Любая девушка, которая подвергается домашнему насилию, может позвонить в MIXIT под предлогом покупки косметических средств, назвать кодовые слова, тем самым сообщить о проблеме в семье.

Символом домашнего насилия в мире является фиолетовая лента. Кодом для горячей линии станут слова: «положите в мой заказ фиолетовую ленту; я делала заказ и просила вложить в него фиолетовую ленту». Таким образом оператор MIXIT поймет, что данные об этом звонке необходимо срочно передать в центр НАСИЛИЮ.НЕТ

Елена Назарова: «Мы ежедневно работаем преимущественно с женской аудиторией. Привлечь дополнительное внимание к тяжелому положению и не оставить его без внимания, позаботиться не только о красоте, но и о социальном аспекте очень ценно для нас. Уверены, что наша миссия будет выполнена, если мы спасем хотя бы одну жизнь».

MIXIT берет под патронаж женский кризисный центр «Китеж», а также будет способствовать распространению информации центра НАСИЛИЮ.НЕТ в точках продаж после окончания периода самоизоляции.

Анна Ривина, учредитель и директор центра Насилию.нет: «В последнее время мне часто задают вопрос - изменилось ли отношение к проблеме домашнего насилия. Я с уверенностью могу сказать ДА! Мы видим, что все больше компаний и людей присоединяются к нам, заявляют, что они тоже против насилия. Именно так мы сможем оказаться в обществе, где люди перестанут считать насилие нормой. Мы рады совместному проекту с MIXIT, благодарны им за поддержку. Чем нас больше, тем быстрее мы окажемся в будущем, где действительно не будет места насилию.»