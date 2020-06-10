10% работающих кубанцев утверждают, что руководство препятствует их дружбе с коллегами

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Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, возможна ли дружба между коллегами, в том числе – между начальником и подчинённым.

По мнению 40% работающих соискателей Краснодарского края, принявших участие в опросе, их руководство способствует дружеским отношениям между коллегами. Еще 35% заявили, что их руководству нет до этого дела, а ещё 10% утверждают, что руководство препятствует таким взаимоотношениям. Выше всего доля последних в сфере транспорта и логистики (17%), маркетинга и PR (16%), бухгалтерии и финансов (14%).

Кроме этого, выяснилось, что 32% опрошенных кубанских соискателей не верят в то, что дружба между начальником и подчинённым имеет право на существование, 58% — напротив, считают, что это возможно.

- Интересно, что чем моложе соискатель, тем больше он убежден в том, что такая дружба возможна - среди респондентов в возрасте 18–24 лет доля ответивших положительно составила 72%. Большинство тех, кто поддерживает эту идею, оказалось среди начинающих специалистов (74%) и в автобизнесе (74%), а также в сфере искусства (70%) и информационных технологий (69%), - отмечает руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алёна Манохина. - Выше всего доля тех, кто не считает возможной дружбу между начальником и подчинённым в таких сферах, как «Бухгалтерия/Финансовый учет» (44%), «Безопасность» (34%) и «Юриспруденция» (39%).

Опрос проводился с 15 по 29 мая 2020 среди 4051 соискателя (в т.ч. 1659 соискателей с постоянной работой).

Источник: HeadHunter