ДТП в Центральном районе Сочи

/Происшествия/

27.05.2020 года, в 16 часов 20 минут, в районе дома 50, по улице Конституции СССР, произошло ДТП в котором пострадали 2 человека.

По предварительным данным 36 летний водитель, управляя автомобилем Хендэ, при развороте не уступил дорогу и допустил столкновение с электросамокатом, который двигался по проезжей части, прямо.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал «водитель» средства индивидуальной мобильности (электросамоката), а также его семилетний пассажир. Оба с места ДТП были госпитализированы скорой помощью. Проводится проверка.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение. Кроме того, при движении с использованием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколес, роликов, самокатов, гироскутеров, скейтбордов) необходимо соблюдать Правила дорожного движения распространяющиеся на пешеходов, то есть движении по проезжей части разрешено только при отсутствии тротуара.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи