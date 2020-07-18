Иосиф Пригожин: «Мне угрожали расправой»

/Общество/

На днях стало известно о том, что бывшая жена продюсера вместе с матерью и детьми лишилась квартиры. А 81-летняя теща Пригожина практически оказалась на улице. Стали известны новые подробности этой драматичной истории.

Как выяснилось, квартира была в залоге у фирмы, которая занимается выдачей кредитов. Бывшая жена продюсера вложила занятые средства в развитие своего бизнеса, но в итоге не смогла вернуть долг и лишилась квартиры. Эту жилплощадь Елена получила от Пригожина после развода.

Примечательно, что сам продюсер не остался в стороне от проблем бывшей жены и попытался ей помочь. Но, как рассказал Пригожин сайту WomanHit, попытки вступить в переговоры с представителями фирмы, отсудившей квартиру ни к чему не привели.

«…люди, с которыми я встречался по поводу ситуации с квартирой, и вел переговоры, угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД. Я им сказал: «Вы хотя бы бабушке верните квартиру, проявите джентльменство свое». На что они мне сказали: «Так не будет», — рассказал продюсер.

По мнению Пригожина речь идет о преступной организацией со множеством связей. При этом продюсер признает, что его бывшая жена поступила очень опрометчиво, когда взяла кредит под залог квартиры о чем он ей неоднократно говорил, но никто его не послушал.

Источник: https://www.mk.ru/