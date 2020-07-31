Краснодарским властям дали три дня на подготовку отчета о застройке города

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил краснодарской мэрии подготовить отчет о застройке города. У специалистов есть три дня на составление отчета – в понедельник глава региона ждет результатов, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

– Мы договаривались, что приоритет будем отдавать объектам для людей – школам, детским садам, скверам, – напомнил губернатор коллегам.

Ранее Вениамин Кондратьев высказал недовольство точечной застройкой многоэтажек в Краснодаре, на строительство которых давали разрешение. В этот день также стало известно, что вице-мэр Владислав Ставицкий, курировавший вопросы архитектуры и строительства, покинул свой пост.

Кроме того, губернатор пообещал направить краевую комиссию в Горячий Ключ, чтобы проверить состояние застройки в городе-курорте.

Источник: https://kuban.mk.ru/