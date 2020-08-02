Владимир Синяговский: На Кубани готовят новые меры для поддержки туротрасли

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Каждый год в краевой бюджет из туротрасли поступает ококло 6%. А потому на краевом уровне принято решение о разработке новых мер поддержки курортной отрасли.

«В этом году минэкономики Краснодарского края планирует выделить 100 млн на ремонт и благоустройство инфраструктуры туризма. Также будут выделены деньги на проведение крупных мероприятий в крае, которые будут стимулировать поток туристов. Компаниям, которые занимаются организацией детского отдыха будет предложена пониженная налоговая ставка », — отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский.