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Владимир Синяговский: На Кубани готовят новые меры для поддержки туротрасли

Каждый год в краевой бюджет из туротрасли поступает ококло 6%. А потому на краевом уровне принято решение о разработке новых мер поддержки курортной отрасли.

«В этом году минэкономики Краснодарского края планирует выделить 100 млн на ремонт и благоустройство инфраструктуры туризма. Также будут выделены деньги на  проведение крупных мероприятий в крае, которые будут стимулировать поток туристов. Компаниям, которые занимаются организацией детского отдыха будет предложена пониженная налоговая ставка », — отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Общество

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