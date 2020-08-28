Об особенностях бытовок из металла

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Никто не будет спорить с тем, что строительство представляет собой непрерывное мероприятие, которое требует постоянного присутствия на территории рабочих.

Чтобы пребывание на стройке было комфортнее, активно устанавливаются бытовки, которые можно арендовать на сайте https://bytovkstroi.ru/. И если относительно недавно в качестве основного материала использовалось дерево, то сегодня такая практика прекращена. Благодаря универсальности такие решения можно использовать на участках для сезонного проживания, постов санитарного типа и пунктов питания. Многие рассматривают такие строения в качестве сарая или дома во дворе частной собственности.

Как было сказано выше, не так давно бытовки возводились из дерева. Однако эти решения не отличались долговечностью. Несмотря на внушительный перечень положительных моментов, они выходили из строя и нуждались в постоянных ремонтных работах. Помимо всего прочего конструкции из дерева плохо переносили колебания температуры и портились от влаги. В результате строители начали всерьез думать о том, как сделать бытовки долговечными и пришли к мнению, что в качестве материала нужно использовать металл. Конечно, стоимость на такие строения несколько больше, но и срок эксплуатации стал выше.

В том случае если грамотно подходить к вопросу использования, период службы бытовок составит больше двадцати лет. Нет необходимости осуществлять мероприятия по ремонту, менять обшивку и время от времени подкрашивать строение. Структура стеновых перекрытий отличается безупречными тепло- и гидроизоляционными качествами, а также многослойностью. Благодаря этому можно, не опасаясь, рассматривать бытовку даже в экстремальных условиях.

Что касается такого момента, как устойчивость конструкции, нелишним будет отметить п-образную форму с каркасом, созданным из швеллера. Это предоставляет возможность использовать блоки зимой, сводя к минимуму риски деформирования кровли от снежных масс. Если нужно, окна оснащаются стеклопакетами, а проход под дверь – утепленным полотном. Надежность таким бытовкам придает наружная обшивка, благодаря которой строение не подвергается коррозии и не нуждается в регулярном окрашивании. Внутри помещение может быть обшито вагонкой.