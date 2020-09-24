Депутат Госдумы обратила внимание ФСС на снижение охвата санаторно-курортного лечения граждан

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Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб во время пленарного заседания обратилась к Председателю Фонда социального страхования Андрею Кигиму.

Парламентарий отметила, что в России растет показатель по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.

«В 2018 году показатель составлял 97,9 процентов, а в 2019 он вырос до 98,5%, результат обнадеживает. И вместе с тем, санаторно-курортное лечение граждан снизилось: в 2018 году это было 22,5%, а в 2019 году показатель упал до 21,7%.», - уточнила Светлана Бессараб.

Парламентарий спросила о причинах снижения охвата санаторно-курортного лечения граждан, и о необходимых мерах для изменения ситуации.

Глава Фонда ответил, что для санаторно-курортного лечения действует принцип отказа от набора социальных услуг в виде денежного возмещения. И норматив, который существует – 133 рубля в день или 1,5 тысячи рублей на путевку. Этого норматива не хватает на всех, и для финансирования одного человека нужно, чтобы было 14 отказавшихся. Также причинами Андрей Кигим назвал рост цен на путевки из-за инфляции, и увеличение расходов на проезд к месту лечения, которые оплачиваются за счет средств ФСС. Для устранения проблемы председатель Фонда социального страхования предложил три варианта ее решения.

«Либо мы разделим людей на категории, и на первом месте будут детишки, чтобы у них была раз в год путевка, а не раз в четыре года, как для взрослого работающего человека. Второй вариант –софинансирование, и его нужно обсуждать очень деликатно. И третий вариант – возможность перехода на какую-то иную норму финансирования хотя бы для такой категории, как ветераны Великой Отечественной войны», — сказал Андрей Кигим.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/