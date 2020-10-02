В Геленджике и Туапсе проверят застройку на соблюдение градостроительных норм

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил региональной комиссии заняться детальной проверкой застройки в Геленджике и Туапсинском районе.

Краевая комиссия проанализирует, как в прибрежных населенных пунктах власти соблюдают законы в сфере строительства. В том числе проверка коснется точечной застройки и сохранения зеленого фонда муниципалитетов.

Возглавит комиссию первый замглавы края Андрей Алексеенко. В состав рабочей группы также войдут руководители профильных министерств и ведомств, экологи.

Как уточняет пресс-служба краевой администрации, на Кубани сейчас идет масштабная работа по наведению порядка в градостроительной сфере. Так, накануне губернатор поручил коллегам продлить процесс проверки застройки в Горячем Ключе. Оказалось, за последние три года здесь не построили ни одной школы, хотя население быстро растет.

Ранее губернатор выезжал с проверкой в Анапу и остался недоволен ситуацией, после чего стало известно об уходе с поста мэра города Юрия Полякова.

Источник: https://kuban.mk.ru/