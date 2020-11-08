Депутат провел Час контроля по обращениям граждан

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В рамках "Часа контроля" депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел разговор в режиме онлайн с конкурсным управляющим ООО "Кубаньжилстрой" Еленой Тимофеевой.

Елена Тимофеева ознакомила депутата с перечнем первоочередных мер, принятых конкурсным управлением для выполнения главной цели - завершения строительства всех проблемных объектов и передачи квартир дольщикам.

Компания "КЖС" получила разрешение на продолжение строительства корпуса 1 ЖК "Суджук-Кале". Начала работать специализированная экспертная организация в составе комиссии по оценке состояния объекта и объема финансирования для завершения стройки.

На 30 ноября назначено заочное собрание кредиторов, на котором предлагается принять решение о переходе на внешнее управление компанией.