Игорь Дяченко: Каждый дольщик обязательно получит свою квартиру!

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6 июля депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Евгения Шумейко, глава администрации города-героя Новороссийска Игорь Дяченко и замглавы Дмитрий Агапов провели собрание с участниками долевого строительства жилищных комплексов ООО «Кубаньжилстрой».

Евгения Владимировна рассказала об изменениях в законодательстве о долевом строительстве, о создании фондов для финансирования завершения строительства долгостроев и о ходе выполнения в Краснодарском крае поручений Президента России по решению проблем обманутых дольщиков. Она отметила, что Краснодарский край занимает первое место по количеству проблемных объектов.

Особо было отмечено, что пока на Кубани только в Новороссийске решили пойти путем первопроходцев, учредив АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска».

Глава города подробно отчитался о работе, проделанной за два месяца существования АНО: начаты полномасштабные работы по завершению строительства ЖК «Одиссей», благодаря участию АНО новый инвестор приступил к строительно-монтажным работам на ЖК «Суворовский», контролируются работы на втором корпусе ЖК «Суджук-Кале».

Особо глава отметил, что работа по завершению строительства идет в тесном взаимодействии с компанией "Кубаньжилстрой".

Особое внимание уделили планам по завершению строительства трех объектов – ЖК «Посейдон-1», ЖК «Посейдон-2» и первого корпуса ЖК «Суджук-Кале».

"По вопросу завершения строительства двух «Посейдонов» – до 20 июля ждем окончательного решения руководства ГК «ПИК», сейчас ведется составление экономического обоснования с учетом новых предложенных компенсационных мер," - уточнил Игорь Дяченко.

Для завершения строительства ЖК «Суджук-Кале» не прекращаются поиски компании-инвестора. В целях повышения инвестиционной привлекательности объекта определен компенсационный участок – ЖК «Капитал». Для получения окончательного решения вопроса по этому дому глава города определил крайний срок – 1 сентября.

"Именно в начале сентября мы встретимся с дольщиками, чтобы рассказать, как будет вестись завершение строительства первого корпуса ЖК «Суджук-Кале»," - уточнил глава города на вопросы дольщиков.

"Работы предстоит еще очень много, и мы уверены, что у нас все получится – каждый дольщик обязательно получит свою квартиру!" - резюмировал в завершении совещания Игорь Дяченко.