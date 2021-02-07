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Депутат провел прием граждан в онлайн-режиме

"Вопросы от граждан, будь то личный приём или почтовые и электронные обращения, мы получаем постоянно, — прокомментировал депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский. — Все они касаются различных сфер человеческой жизни, а многие затрагивают права граждан."

К депутату Госдумы обратилась жительница города Краснодара по вопросу защиты имущественных прав; в своём письме она указывает на многочисленные нарушения, допущенные в процессе оформления права собственности на два земельных участка в Туапсинском районе.

Владимир Синяговский дал поручение обратиться в департамент имущественных отношений Краснодарского края с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Вопрос на контроле депутата.

Источник:  Геленджикская городская газета Прибой

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Категория: Новости / Общество

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