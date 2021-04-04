Владимир Синяговский провел  прием граждан в Геленджике

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За помощью к народному избраннику обратились жители с. Михайловский Перевал и заведующий городским детским садом.

Первое обращение касается самозаготовки дров на зимний период жителями сел, в которые еще не пришла газификация, второе - просьбы уменьшить срок получения справок об отсутвии судимости кандидатами на должности в отрасли образования.

"Вопросы важны для широких масс наших жителей, необходимы изменения в региональном и федеральном законодательстве. Внесем предложения в профильные комитеты" - отметил Владимир Ильич.