/Общество/

Владимир Синяговский провел  прием граждан в Геленджике

За помощью к народному избраннику обратились жители с. Михайловский Перевал и заведующий городским детским садом.

Первое обращение касается самозаготовки дров на зимний период жителями сел, в которые еще не пришла газификация, второе - просьбы уменьшить срок получения справок об отсутвии судимости кандидатами на должности в отрасли образования.

"Вопросы важны для широких масс наших жителей, необходимы изменения в региональном и федеральном законодательстве. Внесем предложения в профильные комитеты" - отметил Владимир Ильич.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Минфин предлагает российским производителям заняться включением своей продукции в Реестр российской промпродукции

Рейтинги доверия

Малые госзакупки до 3 млн рублей станут доступны на электронных торговых площадках России

ФСБ предупреждает...

Партийные проекты в действии