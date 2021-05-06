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Владимир Синяговский: На Кубани заработал краевой штаб по подготовке и проведению летнего туристического сезона

Штаб был создан по поручению губернатора Вениамина Кондратьева для координации деятельности всех служб, обеспечивающих работу курортов.

В состав штаба вошли руководители краевых министерств и ведомств, главы курортных территорий, представители органов надзора и контроля.

В 2021 году курортный сезон в Краснодарском крае начался с 1 мая. В ближайшие 10 дней регион примет не менее 600 тысяч туристов. Средства размещения забронированы практически на 100%. Повышенный спрос отмечают на «якорные» отели категории 4-5 звезд. Большинство из них еще в середине апреля приостановило продажи на майские праздники в связи с полной заполняемостью.

«В крае на сегодня более 500 пляжных территорий, 44 из которых уже полностью готовы к открытию. На них смогут разместиться свыше 42 тысяч человек. Остальные пляжи завершают процесс согласований. В этом году они предстанут в обновленном формате – в соответствии с методическими рекомендациями краевого минтуризма», - прокомментировал депутат Госдумы Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Общество

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