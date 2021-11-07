Иван Демченко: Прошлое научило нас быть сплоченными, верить в силу и успех родного государства...

/Общество/

Встречаясь с земляками во время региональной недели, депутат Государственной Думы России Иван Демченко обратил внимание жителей на необходимость соблюдать требования Роспотребнадзора в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На днях вся страна отметила День народного единства.

Это настоящий праздник - символ, который напоминает нам о важности сплоченности и сохранения традиций. Об этом в своем выступлении рассказал Иван Демченко.

Он отметил, что благодаря силе единстве удается успешно решать задачи в рамках страны.

«Как и столетия назад мы, используя исторический опыт наших предков, через века передаем лучшее нашим потомкам. Прошлое научило нас быть сплоченными, верить в силу и успех родного государства», - сказал Иван Демченко.