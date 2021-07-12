Скажите, что я кому обещал и не сделал?!

/В России/

Такой вопрос задал нам, жителям Крымского района, Иван Иванович Демченко сегодня на встрече с активом.

Трудно предположить, что депутат Госдумы, избранный нами пять лет назад, мог бы сказать и не сделать.

Он одним из первых пришел на помощь в 2012 году и направил технику «Абинского электрометаллургического завода» для ликвидации последствий наводнения.

В 2020 году также принял решение помогать нашим врачам. Передал спецсредства и новые автомобили для участковых врачей.

Да и кислород, который производит металлургический завод для своих нужд тоже спас жизни наших земляков. Его и сейчас поставляют в наш госпиталь для больных коронавирусом.

Поддерживаю Ивана Ивановича в его решительном отношении к вакцинации. Он сделал прививку сам и разъясняет нам о необходимости беречь здоровье. В том числе и подростков, которые тоже могут быть в зоне риска.

Рад, что для этого депутата забота о детях на первом месте. Он помог в сделать пристройки к детским садам.

Еще недавно депутат заложил вместе с главой района Сергеем Лесь камень в строительство новой школы в поселке Новоукраинском. А в сентябре этого года дети начнут учиться в новом здании.

Помогает Иван Иванович и казакам, и духовенству, уделяет внимание развитию культуры. Благодаря ему, отремонтирована школа искусств станицы Варениковской.

Для наших спортсменов тоже создает условия - выделяет средства на ремонт спортивных залов и приобретение инвентаря.

Да и нас, пенсионеров, не обделяет. Сколько обращались за помощью - всегда помогал.

Конечно, первоочередные задачи депутата не личные деньги выделять, а как государственным деятелям, уделять внимание развитию страны в целом. Ее экономической стабильности.

И в этом направлении есть, что сказать о Демченко. Он стал инициатором принятия закона «О виноградарстве и виноделии в РФ».

Это не только помогает винодельческим компаниям развиваться и платить налоги в наш бюджет, но и оберегает нас от контрафактных, так называемых, «напитков» ввозимых неизвестно откуда. А хорошее вино мы все любим!

Рад, что побывал на встрече и услышал о том, что у Крымского района есть достойный представитель в Госдуме.

А. Смирнов, пенсионер г.Крымск