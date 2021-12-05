Иван Демченко: Мы поможем приобрести новую пленку для теплиц...

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В Славянском районе депутат Госдумы Иван Демченко посетил фермерские хозяйства, пострадавшие от подтопления.

В станице Анастасиевской подтоплено хозяйство фермера Ашота Арутюняна. Пострадал не только урожай зелени. В негодность пришли конструкции, порвалась защитная пленка.

Константин Бабакин из х.Семисводный также рассказал о проблемах, возникших после подтопления - требуется восстановление каркасов теплиц.

В хозяйстве Юлии Панкеевой в ст.Петровская также пострадал урожай помидоров и огурцов.

Иван Иванович принял решение оказать материальную помощь на восстановление теплиц и оборудования. Также депутат в обращении к представителям страховых компаний обратил внимание на важность разъяснительной работы и разработки новых предложений для фермеров, рискующих потерять доход из-за природных катаклизмов.

? Фермерам и представителям страховых компаний нужно наладить взаимодействие. Погода все чаще стала преподносить «сюрпризы» и нужно быть к ним готовыми. В бюджете любого уровня не предусмотрено возмещение потерь предполагаемого дохода субъектам бизнеса. Сельхозпроизводителям нужно активнее идти на страхование своей деятельности на случай ЧС и сокращать риски потерять доход, - прокомментировал Иван Демченко.

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