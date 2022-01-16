Наказы депутату Госдумы Ивану Демченко, поступившие в ходе избирательной кампании, выполняются  во взаимодействии с  местными властями

/Общество/

Одно из предложений, озвученных депутату, - обустройство сквера для отдыха в хуторе Кувичинском Троицкого сельского поселения.

Работы по обустройству сквера выполнены: сделана подсветка, высажены декоративные растения.

- Каждый наказ, исполнение которого необходимо жителям всего населенного пункта, должен быть в приоритете к исполнению. Прежде всего, это касается вопросов благоустройства и сферы ЖКХ, - прокомментировал Иван Демченко.

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