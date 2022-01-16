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Иван Демченко: Благоустройство территорий - в приоритете...

Жители населенных пунктов Троицкого сельского поселения Крымского района в ходе избирательной кампании обращались за помощью к депутату Госдумы Ивану Демченко.
Наболевший вопрос - ремонт дороги Троицкая-Крымск, пролегающей через населённые пункты Троицкого поселения.
В декабре 2021 года полотно заасфальтировано, нарезаны кюветы (ул. Пролетарская, ул. Мира). В ходе региональной недели комиссионно проверили качество выполненных работ.
- Важно, чтобы не только жители были заинтересованы в благоустройстве территорий, но и органы местного самоуправления при  содействии краевых структур, - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / Общество

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