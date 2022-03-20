Иван Демченко: действовать на упреждение ситуации!

/Общество/

Правительство РФ сообщило, что обратиться в центр занятости смогут не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

? Законотворческая система в условиях быстро меняющейся действительности работает сегодня на упреждение проблемных ситуаций. Ежедневно принимаются решения, способствующие созданию максимально удобных условий для граждан. В связи с положением компаний, принявших решение приостановить или прекратить свою деятельность на территории России, принята новая мера поддержки граждан - возможность обратиться в центр занятости до наступления факта увольнения. Это позволит найти новую работу своевременно, - прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко.

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