Депутат Госдумы Иван Демченко: Молодежь Славянска-на-Кубани — отличный кадровый резерв, который уже сегодня формирует будущее страны...

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На праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню молодежи, от депутата Госдумы Ивана Демченко вручены благодарности за активную гражданскую позицию, инициативу и участие в социально-значимых проектах, волонтёрскую работу.

Это трое славянцев: Бушуев Кирилл — воспитанник Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ»; Мамедов Расим — студент филиала КубГУ; Котельников Александр — активист волонтерского клуба «Пчела» и Славянского отделения «Молодежный патруль».

- Молодежь Славянского района показывает отличный пример волонтерской деятельности, которая сегодня очень важна. В первую очередь, это помощь нашим соотечественникам, прибывшим в Россию из-за событий на Украине, а также работа с нуждающимися в опоре. Душевность и патриотизм ребят вселяет надежду и, безусловно, радует! — прокомментировал Иван Иванович.