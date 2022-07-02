Депутат Госдумы Иван Демченко: С вековым юбилеем, Мария Матвеевна!

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100-летие отмечает сегодня ветеран Великой Отечественной войны из Славянска-на-Кубани.

Сидельник Мария Матвеевна в 1943 году попала в 26-ой стрелковый пограничный полк.

Во время войны была связисткой, санитаркой в госпитале.

В мирное время Мария Матвеевна работала на швейной фабрике в г. Славянске-на-Кубани.

Депутат Государственной Думы Иван Демченко поздравил ветерана с юбилеем и передал теплый слова поздравлений и подарок.

— Каждый день жизни наших ветеранов нам важен. Они помнят тяготы войны и являются для нас живой историей непобедимости нашего государства. Желаю Марии Матвеевне здоровья, радости и счастья общения с близкими, — отметил в своем поздравлении Иван Иванович.